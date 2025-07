Hotel Barcelona ha un mese di uscita preciso, annunciato dagli autori SWERY e SUDA51

Abbiamo ora un'indicazione più precisa: il particolare action metroidvania arriverà a settembre, dunque verso la fine dell'estate, portando con sé una dose di notevole stranezza videoludica, come ci si può facilmente aspettare dai due autori in questione.

Il folle Hotel Barcelona , nuova creatura da parte delle vulcaniche menti di SWERY e SUDA51, ha ora un mese di uscita preciso , annunciato proprio oggi dagli autori e fissato per settembre 2025 , ancora in attesa di una data specifica.

Un titolo alquanto folle

Hotel Barcelona si presenta come un action game "2,5D", ovvero con meccanica essenzialmente bidimensionale ma con grafica 3D, mentre sul fronte stilistico prende spunto da diversi film horror slasher per costruire una sorta di parodia del genere, in forma videoludica.

La protagonista è Justine, uno sceriffo federale che si caratterizza per un certo sdoppiamento della personalità, avendo un serial killer che vive dentro di lei, cosa che determina un'azione di gioco alquanto schizofrenica e imprevedibile.

Il mondo di Hotel Barcelona, si estende all'interno dell'albergo in questione e nei dintorni, ma risulta essere una sorta di caos multidimensionale suddiviso in sette aree, ognuna ispirata a un diverso sottogenere dell'horror.

Hotel Barcelona sarà giocabile durante il BitSummit The 13th: Summer of Yōkai, il più grande festival dedicato ai giochi indie in Giappone, dal 18 al 20 luglio presso il Miyako Messe di Kyoto, con il pubblico che potrà provare in questa occasione la parte iniziale del gioco, incluso un primo e brutale boss chiamato Jacob.