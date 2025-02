Hotel Barcelona mostra la propria follia in un nuovo trailer, che conferma il periodo di uscita

Hotel Barcelona è tornato a farsi vedere con un nuovo trailer che rimarca la particolare follia di questo gioco, degno prodotto della collaborazione tra due sviluppatori decisamente sopra le righe come Suda51 e Swery65, con la conferma dell'uscita prevista nel corso del 2025.

Inizialmente previsto per l'anno scorso, Hotel Barcelona è stato poi rinviato e ora sembra proprio intenzionato ad arrivare nel 2025, sebbene il periodo di uscita potrebbe essere spostato più avanti rispetto all'inizio dell'anno come era stato riferito in precedenza.

Quello che resta confermato è il suo stile decisamente particolare, che risulta evidente anche in questo nuovo gameplay trailer pubblicato in occasione dell'ID@Xbox Showcase, a dimostrare peraltro come il titolo rientri nel programma di Microsoft per il supporto agli sviluppatori indie.