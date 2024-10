Hotel Barcelona è stato rinviato e ha un nuovo periodo di uscita, su Nintendo Switch non è previsto per ora

Hotel Barcelona è stato rinviato, non riuscirà ad uscire entro la fine del 2024 e ha ora un nuovo periodo di uscita, ancora non molto preciso ma previsto per l'inizio del 2025, cosa che dovrà ovviamente essere definita maggiormente nei prossimi mesi, mentre una versione Nintendo Switch non sembra sia prevista, al momento.

Si tratta del nuovo action da parte di Suda51 e Swery65, e conoscendo i personaggi in questione è facile aspettarsi qualcosa di totalmente fuori dalle righe. In effetti, quanto visto finora, come nel gameplay trailer pubblicato lo scorso maggio e il trailer di presentazione al TGS 2023, lascia intuire come sia un titolo piuttosto bizzarro.

Sul fronte del gameplay parte da basi solide e tradizionali come l'action game "2,5D", ovvero con meccanica essenzialmente bidimensionale ma grafica 3D, prendendo spunto da diversi film horror slasher per costruire una sorta di parodia del genere, in forma videoludica.