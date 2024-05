Hotel Barcelona, un nuovo gameplay trailer per l'action di Suda51 e Swery51

Nel video vediamo la protagonista Justine fare a fettine con la sua spada e una coppia di seghe circolari numerosi nemici. Ci vengono presentati anche alcuni boss, tra orribili bambolotti sfigurati giganti, squali famelici e una raccapricciante chimera formata da un gallo, un toro e altri animali su una sedia a rotelle e armato di sega. Il filmato ribadisce il lancio del gioco nel corso del 2024 su PC (Steam), PS5 e Xbox Series X|S e dunque bisognerà attendere ulteriori novità per conoscere una data di uscita precisa.

Hotel Barcelona è tornato a mostrarsi dopo alcuni mesi di silenzio radio, con un nuovo gameplay trailer e una galleria di immagini dell'action 2.5D sviluppato da Suda51 (autore di No More Heroes) e Swery65 (Deadly Premonition), che potrete visualizzare di seguito.

Cos'è Hotel Barcelona?

Hotel Barcelona viene descritto dai suoi autori come un "action parodia dei film slasher" con elmenti platform in stile 2.5D, che mescola elementi horror e altri ironici. Nel gioco vestiamo i panni di Justine, uno sceriffo federale alle prime armi al cui interno vive lo spirito di un folle serial killer chiamato Dr. Carnival. Suo malgrado si troverà intrappolata a Hotel Barcelona, un lussuoso resorto fuori da Pittsburgh, dove stranamente si sono radunati tutti i serial killer a piede libero degli Stati Uniti.

Il gioco è strutturato in livelli ambientati in sette location differenti, ognuna basata su un diverso film dell'orrore. Una meccanica interessante riguarda i game over: ogni volta che Justine muore, ricomincerà il livello ma sarà accompagnata da degli Slasher Phantom, ovvero delle illusioni di versioni passate di sé stessa, che possono attaccare i nemici e fungere da esca al posto del giocatore.