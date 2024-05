Ghost of Tsushima: PC vs PS5 nel video di analisi di Digital Foundry

Con un po' di ritardo rispetto alla pubblicazione di Ghost of Tsushima: Director's Cut su Steam ed Epic Games Store, Digital Foundry ha pubblicato un video confronto tra la versione PC uscita recentemente e quella per PS5 del 2021.

Chiaramente la versione PC può vantare una serie di migliorie che la rendono superiore a quella console, hardware permettendo, e in generale questa conversione è stata promossa, per quanto con alcune riserve, come ad esempio il fatto che la qualità delle texture è la stessa della versione PS5 (anche con il preset più alto), che già di suo non era uno dei punti forti della produzione.

Digital Foundry ha notato che il gioco, così come altri porting per PC di Nixxes, può saturare la banda passante PCI Express. Più ce n'è, più stabile è il framerate, con coloro in possesso di una scheda madre con PC Express 3.0 8x che potrebbero riscontrare un frametime instabile. Inoltre, al netto dell'assenza di stuttering per la compilazione di shader, è problema della telecamera che vede l'aggiornamento del movimento non sincronizzato con il frame-rate, che si spera verrà risolto con gli aggiornamenti post-lancio. I tech enthusiast non hanno apprezzato anche l'utilizzo di VRAM e l'assenza di un'indicatore che riporti a schermo quanta ne viene sfruttata.