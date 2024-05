Elden Ring: una mod ci mette nei panni di Kratos, con tanto di Lame del Caos e mosse personalizzate

MarkusRollo ha pubblicato oggi una nuova mod per la versione PC Elden Ring che trasforma il Senzaluce nella versione giovane di Kratos, lo spartano protagonista della serie God of War. Non si tratta di una semplice skin, dato che questa modifica aggiunge anche le iconiche Lame del Caos e un moveset personalizzato. Potrete vedere la mod in azione nel video qui sotto.

Più nello specifico, l'aspetto del Fantasma di Sparta è basato su quello della skin inclusa in God of War: Ragnarok ed è legata all'armatura da petto, che volendo è possibile rimuovere in qualsiasi momento. È possibile iniziare da subito una partita nei panni di Kratos selezionandolo come classe di partenza, con tanto di statistiche, descrizione e icone personalizzate.

Il personaggio da solo non sarebbe nulla senza le Lame del Caos, le iconiche spade forgiate nell'Oltretomba e donate allo spartano da Ares. Queste coppia di lame può essere usata a una o due mani e include un moveset scelto appositamente per risultare quanto più simile possibile a quello di Kratos ed effetti visivi fiammeggianti. Come potrete vedere nel filmato qui sotto, le Lame del Caos permettono di eseguire lo Spartan Slam, con il quale il personaggio scatena una pioggia di fuoco per poi eseguire un potente colpo a terra con le lame che genera un'esplosione.