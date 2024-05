XDefiant: i problemi del netcode e i cheater sono tra le priorità di Ubisoft

C'è anche altra carne sul fuoco

Al di fuori di questo elenco puntato, rispondendo ai commenti su X, Rubin ha svelato anche il team di XDefiant sta lavorando a un sistema di ping (che permette di comunicare tra giocatori senza usare un microfono o chat testuale per segnalare nemici, oggetti, obiettivi e così via) e per risolvere dei bug relativi alle vibrazioni della telecamera. Insomma, è probabile che la lista delle cose da fare sia davvero molto lunga per gli sviluppatori e dunque man mano arriveranno tutte le migliorie richieste dalla community.

Vi ricordiamo che XDefiant è disponibile da poco su PS5, Xbox Series X|S e PC. Si tratta di uno sparatutto free-to-play in cui i giocatori vestono i panni di fazioni ispirate ai giochi di maggior successo di Ubisoft, come Far Cry, Rainbow Six e Watch Dogs. Ecco i dettagli sui contenuti della contenuti della preseason.