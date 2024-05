One Piece: Il cosplay di Nico Robin realizzato da tainamarjore ci incanta in un video

One Piece è amato per la qualità delle sue storie e dei suoi personaggi. Di arco narrativo in arco narrativo, la ciurma di Cappello di Paglia si amplia sempre più e arrivano nuovi membri dell'equipaggio così come nuovi avversari. Alle volte alcuni personaggi nascono come nemici e poi diventano amici e questo capita anche con Nico Robin. L'eroina non è nota a coloro che hanno visto solo la serie TV di Netflix, ma i fan di manga e anime sanno bene chi è. In ogni caso, non ci sono scuse per non ammirare questo cosplay di Nico Robin realizzato da tainamarjore.

tainamarjore ci propone un video, non delle fotografie, ma il risultato è assolutamente incredibile. Il video ci permette di vedere il cosplay sia da vicino - facendoci rapide dagli occhi e dal sorriso della cosplayer - che da lontano, potendo così vedere per bene la giacca e tutti i dettagli del costume. tainamarjore ha realizzato in modo perfetto una delle versioni - quella un po' più western - di Nico Robin.

Ricordiamo che Nico Robin è in grado di usare un potere unico, grazie al Frutto Fior Fior. In breve, la donna può creare a partire da qualsiasi superficie una parte del proprio corpo. Spesso utilizza le mani così da combattere a distanza e afferrare i nemici quando meno se lo aspettano.

Se avete apprezzato il cosplay di tainamarjore, allora dovreste vedere il cosplay di Nico Robin di alexy_sky_ riprende la versione western. Ecco anche il cosplay di Nico Robin di amunete mette in mostra uno dei migliori costumi. Come non citare in chiusura il cosplay di Nico Robin di purai.prih è come la vorremmo nella serie TV.