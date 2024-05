One Piece: il cosplay di Nico Robin di alexy_sky_ riprende la versione western

Gli appassionati della serie TV di One Piece che non hanno mai guardato l'anime o, prima di esso, letto il manga, hanno amato il live action di Netflix ma ancora non sanno tutto quello che li aspetta. Il viaggio è a malapena iniziato e Luffy deve ancora incontrare vari membri di quella che sarà la sua ciurma. La serie TV avrà bisogno di tanto tempo per introdurli tutti, ma perlomeno i nuovi fan possono farsi un'idea di chi incontreranno - senza spoiler - in un altro modo: con i cosplay. Ad esempio, possiamo fare la conoscenza di Nico Robin nel cosplay realizzato da alexy_sky_.

alexy_sky_ ci propone tanti scatti tramite il suo profilo Instagram, che permettono di vedere Nico Robin in tutta la sua bellezza. Va precisato che, come per tutti i personaggi, questa è una specifica versione di Nico Robin, che nel corso della saga indosserà vari costumi. Questa versione più western è una delle preferite della cosplayer, che la definisce "potente".

Ciò che il cosplay non mostra, poiché gli effetti speciali non sono così semplici da inserire, è il potere di Nico Robin. La donna è infatti in grado di produrre parti del proprio corpo sulle superfici o anche su altre persone, cosa che sfrutta spesso per creare mani aggiuntive e bloccare così gli avversari a tradimento prima ancora che possano fare qualcosa.

Se siete fan di One Piece, allora dovreste vedere il cosplay di Nico Robin di amunete mette in mostra uno dei migliori costumi. Ecco poi il cosplay di Nico Robin di purai.prih è come la vorremmo nella serie TV. Chiudiamo con il cosplay di Nico Robin da kallisi__vamp si prepara a sferrare il Fior Fior.