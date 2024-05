One Piece: il cosplay di Nico Robin di purai.prih è come la vorremmo nella serie TV

La serie TV di One Piece su Netflix ha fatto scoprire la saga a molti nuovi appassionati che però ancora hanno visto molto poco dell'opera di Oda. In particolar modo, ancora non hanno avuto modo di vedere vari personaggi oramai storici della ciurma di Cappello di Paglia. Per chi non volesse lanciarsi nella lunga impresa di guardare l'anime o leggere il manga, vi è il mondo del cosplay che viene in aiuto. Ad esempio, ora possiamo vedere il cosplay di Nico Robin realizzato da purai.prih.

purai.prih ci propone un cosplay perfettamente in linea con il personaggio, quindi possiamo provare a immaginare come sarà all'interno della serie live action, quando Nico Robin sarà introdotta. Tramite la seconda immagine possiamo vedere anche come appare il personaggio nella serie animata.

Ricordiamo che Nico Robin ha il potere di far apparire parti del proprio corpo da qualsiasi superficie: questo le permette di agire anche a distanza. Ovviamente un'altra caratteristica del personaggio è la sua grande avvenenza che l'aiuta in varie situazioni.

Diteci, cosa ne pensate di questo cosplay di Nico Robin da One Piece?