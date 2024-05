MotoGP 24, Endless Ocean Lumionus o Stellar Blade? Cosa giocherete questo weekend?

Siamo finalmente arrivati al fine settimana e questo significa che vari videogiocatori hanno un po' più tempo per dedicarsi ai propri videogiochi preferiti. Tra un'uscita all'aperta (come da voi il tempo? Pioviggina pure lì?) e un po' di tempo speso con amici e famiglia, c'è probabilmente spazio per infilare un disco o avviare il download del proprio gioco del momento. La domanda oramai la conoscete: cosa giocherete questo weekend del 4 maggio?

Guardando alle ultime uscite, non si è trattato per certo di una settimana densa di novità. Abbiamo infatti avuto modo di mettere le mani su Endless Ocean Luminous per Nintendo Switch che però non ci ha particolarmente convinti nella nostra recensione.

Endless Ocean Luminous supporta il multiplayer online

Il gioco di esplorazione subacquea ci permette di esplorare il sud Pacifico alla ricerca di vita marina e tesori, con anche la possibilità di unirci al multiplayer online e vivere le avventure con un totale di 30 giocatori. Nel gioco troviamo oltre 500 specie, ma come vi spieghiamo la modalità storia è inadeguata, gli scenari sono perlopiù spogli e l'interazione online con gli altri giocatori è molto limitata.