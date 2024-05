Quante ore dura Elden Ring Shadow of the Erdtree? Miyazaki non lo dice, penseremmo menta

Vi ricordate quando Hidetaka Miyazaki - capo di FromSoftware - aveva affermato che per completare Elden Ring ci sarebbero volute circa 30 ore? Arrivati al lancio i giocatori hanno scoperto che la cifra non solo non era precisa, ma era enormemente sfalsata, per una volta in negativo, visto che un partita standard può occupare facilmente oltre le 100 ore arrivando a 150 ore circa per il platino. Bene. Ora la testata cinese Bonfire ha chiesto a Miyazaki quanto lungo sarà Shadow of the Erdtree e il director, memore di quanto accaduto in passato, ha deciso di non dire nulla.

"Per quanto riguarda il tempo di gioco... non dovrei essere io a dare una risposta a questa questione", ha detto Miyazaki, prima di ricordare quanto vi abbiamo appena raccontato, ovvero che aveva parlato di 30 ore per il gioco base. Il capo di FromSoftware afferma che tutti l'hanno accusato di mentire e che tale numero di ore non era minimamente sufficiente per vedere il finale.

Miyazaki afferma che, in qualità di sviluppatori, continuano a fare test sul gioco quindi conoscono tutto quel che c'è da sapere su Elden Ring Shadow of the Erdtree, quindi il loro tempo di gioco non è un buon punto di riferimento per i giocatori.