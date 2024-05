Elden Ring Shadow of the Erdtree: dettagli su difficoltà e il nuovo sistema di progressione

Secondo Miyazaki, il livello di difficoltà è simile alle seconda metà di Elden Ring : considerando che per accedere al DLC è necessario battere Mohg Signore del Sangue, è una spiegazione abbastanza prevedibile. Il giocatore ha già superato alcune delle sfide più complesse per arrivare nell'espansione e si aspetta che la difficoltà sia pari o superiore ad esse.

Secondo quanto segnalato, a Miyazaki è stato chiesto in che modo la difficoltà di Shadow of the Erdtree è stato bilanciata . Elden Ring è un gioco difficile, in linea di massima, ma dopo due anni i giocatori sono più che abili e hanno personaggi potenziati.

A fine giugno avremo modo di ritornare nell'Interregno di Elden Ring grazie alla sua espansione, Shadow of the Erdtree . I giocatori non vedono l'ora di scoprire nel dettaglio cosa conterrà questa nuova area e, in particolar modo, capire quanto li metterà alla prova. Il director, Hidetaka Miyazaki, ha commentato la questione della difficoltà parlando con la testata cinese Gōuhuǒ yíngdì, tradotta sia tramite traduttori automatici sia da un utente Twitter (@swordandflower).

Il nuovo sistema di progressione di Elden Ring

Non è però tutto. Nell'intervista Miyazaki ha reiterato che all'interno dell'espansione Shadow of the Erdtree è presente un nuovo sistema di progressione che in pratica permette di scegliere quanto deve essere difficile la sfida. Pare che vi sarà un qualche elemento che potremo utilizzare oppure ignorare per ottenere dei bonus e bilanciare così gli scontri contro i nemici.

Per ora purtroppo non è chiaro esattamente come funzionerà la questione. Secondo quanto indicato, sembrerebbe che vi sia una nuova statistica da potenziare ma la persona che ha tradotto ammette che potrebbero esserci degli errori, quindi vi suggeriamo di non fare troppo affidamento su quanto viene indicato.

Sicuramente però vi sarà "qualcosa" che potenzierà il personaggio: non è la prima volta che viene suggerito da Miyazaki, che in precedenza ha affermato che il sistema non era troppo diverso dal sistema di potenziamento di Sekiro.

Non ci resta che attendere nuove conferme da parte di FromSoftware. Nel frattempo, vi lasciamo al nostro speciale nel quale vi spieghiamo come prepararvi all'arrivo di Elden Ring Shadow of the Erdtree.