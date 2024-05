Unity ha un nuovo CEO, dopo i licenziamenti del 2024 e il caos del 2023

Unity ha nominato Matthew Bromberg, ex COO di Zynga e SVP di EA per la strategia e le operazioni, come nuovo CEO. Bromberg entra a far parte di Unity per sostituire definitivamente l'amministratore delegato John Riccitiello, che si è dimesso nell'ottobre del 2023.

La nomina di Bromberg significa anche che il CEO ad interim Jim Whitehurst entra ora a far parte del consiglio di amministrazione della società come presidente esecutivo. Roelof Botha passerà invece da presidente del consiglio di amministrazione a direttore indipendente del consiglio.

Botha ha dichiarato che Unity "non potrebbe essere più felice" della nomina di Bromberg. "Il consiglio di amministrazione e l'intero team dirigenziale sono certi che la comprovata leadership di Matt, la sua mentalità orientata al cliente e la sua profonda conoscenza del dinamico settore dei giochi lo rendono il dirigente giusto per guidare Unity nel futuro", ha aggiunto Botha.

Whitehurst, che ha parlato con Game Developer alla GDC 2024 dei piani a lungo termine di Unity, ha dichiarato che è un "vero onore" guidare l'azienda ad interim. "Non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con Matt per sostenere il continuo impegno dell'azienda verso il successo dei creatori e l'innovazione".

Bromberg ha spiegato che intende aiutare Unity ad abbracciare il suo "prossimo capitolo" come "migliore piattaforma integrata per i creatori".