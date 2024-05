Star Wars: Knights of the Old Republic è gratis in prova con Nintendo Switch Online

Per festeggiare il May the 4th, ovvero la giornata di Star Wars, Nintendo ha lanciato un'iniziativa dedicata per gli abbonati a Nintendo Switch Online, che potranno provare Star Wars: Knights of the Old Republic in maniera libera con il trial gratis all'interno dei limiti di tempo imposti.

Il gioco potrà essere scaricato e giocato liberamente dal 3 al 9 maggio su Nintendo Switch, nel caso in cui si possieda l'abbonamento al servizio online della console, con la possibilità di trasferire progressi e salvataggi nel gioco completo, nel caso in cui si decida di passare all'acquisto in forma definitiva.

Si tratta di un gioco di notevole spessore, che ha fatto la storia degli adattamenti videoludici di Star Wars rimanendo probabilmente uno dei migliori esempi tra le operazioni di questo tipo.