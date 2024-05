Xbox: 5 ore gratis di Star Wars Jedi: Survivor sono ora disponibili per tutti

Microsoft ha annunciato i nuovi FreePlayDays e ha reso gratuito Headbangers: Rhythm Royale per gli abbonati Game Pass (Core o Ultimate) fino al 5 maggio. Inoltre, Star Wars Jedi: Survivor è accessibile per tutti gli utenti Xbox (non serve Game Pass in questo caso) per cinque ore di prova.

In questo modo è possibile avviare Star Wars Jedi: Survivor a costo zero e provare le prime fasi dell'avventura, così da scoprire se il gioco fa per noi e decidere di acquistarlo: si trova infatti in sconto su Xbox a 35,99€ (-50%). Anche la fase di prova da 5 ore di Survivor sarà disponibile fino al cinque maggio, quindi è meglio non perdere l'occasione.

I progressi ottenuti con la fase di prova rimangono a disposizione anche dopo la fine così da poter continuare le nostre avventure con la versione completa del gioco.