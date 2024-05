Khaby Lame vi insegna a giocare a Fortnite su Xbox con l'esperienza Icone di Airbnb

Per noti italiani e videogiocatori la proposta più interessante è ovviamente quella di Khaby Lame, che ci insegnerà a Fortnite e ci accompagnerà in una serata da gioco nel loft milanese.

Khaby Lame sarà il vostro insegnante in Fortnite (ma non solo) grazie a una nuova esperienza di Airbnb . Parliamo della nuova iniziativa nota come Icone. Si tratta di una serie di esperienze offerte dai più grandi nomi dell'industria dell'intrattenimento e dello sport. Parliamo di:

I dettagli su Icone e sulla serata con Khaby Lame

Il loft milanese per l'Icona di Khaby Lame

Airbnb spiega che Icone sarà disponibile direttamente sulla home page e che le 11 Icone attualmente annunciate sono solo le prime. La maggior parte delle attività non ha un costo di partecipazione e, anche nel caso nel quale sia necessario un pagamento, non si supera i 100 dollari a persona.

Per partecipare bisogna prenotarsi e sperare di essere estratti. Chi viene scelto ottiene un "Biglietto d'oro" digitale e in totale nel 2024 ne saranno messi a disposizione 4.000 in tutto il mondo.

Per l'esperienza con Khaby Lame (che è completamente gratuita) potete raggiungere questa pagina. Le richieste di partecipazione termineranno il 14 maggio. I soggiorni saranno disponibili a giugno.

La serata sarà composta come segue: incontro nel loft a Milano, scoperta della collezione di manga e anime di Khaby, aperitivo e pizza a domicilio, partita a Fortnite in coppia, lezione su come fare TikTok con lo stile di Khaby Lame e serata e nottata in libertà dopo che Khaby se ne sarà andato.