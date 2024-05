No Rest for the Wicked: Moon Studios spiega perché non è prodotto con Microsoft

Moon Studios è un team diventato famoso grazie alla serie Ori, che per molto tempo è rimasta esclusiva Xbox e ancora oggi non è completamente multipiattaforma, e sarebbe proprio la volontà di andare incontro a un pubblico più ampio ad aver spinto il team a non rinnovare la collaborazione con Microsoft per produrre No Rest for the Wicked.

Come spiegato da Thomas Mahler, il CEO dello studio, l'idea era di cercare di espandere il più possibile i confini del progetto: "Abbiamo sempre voluto creare un gioco di ruolo d'azione che potesse essere accessibile da ogni piattaforma e con supporto completo per il cross-play e altro, e siamo estremamente felici che Private Division abbia capito la nostra visione e ci abbia creduto, lasciandoci lavorare su questa".

Inoltre, in base a quanto riferito da Mahler c'erano già molti fan della serie Ori che chiedevano i giochi su PlayStation, e il fatto di non poter accontentare tale richiesta era visto come un limite per il team, nonostante il gioco sia arrivato anche su Nintendo Switch.