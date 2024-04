No Rest for the Wicked: l'ultimo hotfix aggiunge la torcia e modifiche al bilanciamento

Durante il fine settimana, il team di Moon Studios ha pubblicato l'hotfix 6 per il promettente No Rest for the Wicked, l'action GDR dagli autori di Ori and the Blind Forest da pochi giorni disponibile in accesso anticipato. L'aggiornamento porta con sé una discreta lista di modifiche, tra cui spunta anche un nuovo oggetto, la torcia.

Come potete immaginare, questo strumento, equipaggiabile nella mano secondaria, serve fondamentalmente per fare luce nelle ambientazioni più buie del gioco. La torcia può essere acquistata dal negozio di Whittacker e creata al banco di lavoro.

Sono state apporte anche delle modifiche al bilanciamento. In particolare, la più interessante riguarda il Cerim Crucible, dove ora sono stati depotenziati i nemici nelle stanze più pericolose e potenziati quelli delle stanze più semplici, in modo da rendere l'esperienza meno frustrante ma al tempo stesso neppure troppo accomodante.