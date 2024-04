Silent Hill 2 Remake: Bloober Team dice che il gioco è il più 'in vista' del momento

Il remake di Silent Hill 2 è uno dei giochi più attesi di quest'anno e tutti gli occhi sono puntati su Bloober Team, che dovrà dimostrare di essere in grado di rimodernare un classico senza tempo senza però perdere lo stile che lo ha reso così famoso e amato. Chiaramente la situazione è tesa per il team, che però afferma di essere "molto sicuro del risultato finale".

Chiaramente Bloober Team non sta prendendo alla leggera il compito e, in un recente report finanziario, ha confermato di essere ben consapevole della situazione in cui si trova. Le informazioni sono state condivise tramite Twitter dall'account ResiEvilCentral e tradotte dall'account polacco pl_evil.

Sulla base di quanto indicato, il team ha espresso ottimismo sul progetto, riconoscendo che il remake di un gioco iconico come Silent Hill 2 sarà "la prova più importante" che lo studio abbia mai affrontato.