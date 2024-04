Bloober Team: il team di Silent Hill 2 lavora ad altri due giochi, emergono i primi dettagli

In altre parole, al momento il team sarebbe al lavoro almeno su tre progetti : Silent Hill 2, Project C con Take-Two Interactive e Project R con Skybound Entertainment. Ovviamente non è detto che i due Project vedano la luce: è normale per il mercato videoludico che un videogioco venga abbandonato in fase di sviluppo poiché le due parti non lo ritengono abbastanza promettente una volta che ha iniziato a prendere forma.

Inoltre, vi è un altro progetto in produzione sotto l'editore Skybound Entertainment che è noto come " Project R ": pare che l'annuncio riguardo a questo gioco avverrà il prossimo anno.

Bloober Team - che in questo periodo è noto soprattutto in qualità di team che lavora al remake di Silent Hill 2 ( la cui data sarà annunciata "presto" ) - ha condiviso da poco un report finanziario, il quale ha permesso di scoprire che la società polacca sta lavorando a una nuova IP con Private Division (etichetta di Take-Two Interactive). Questo nuovo titolo è catalogato internamente come " Project C ".

Project C e Project R: cosa sappiamo?

Silent Hill 2 è l'unico gioco di cui conosciamo i dettagli per il momento

Approfondendo Project C, Bloober Team spiega che "Project C, a cui stiamo lavorando insieme a Private Division (Take-Two Interactive), è attualmente in fase avanzata e siamo molto soddisfatti dei progressi fatti. Questo sarà il prossimo grande passo di Bloober Team per attuare una strategia a lungo termine. Sarà anche il primo progetto originale (la proprietà intellettuale appartiene a Bloober Team) nell'ambito della nuova strategia."

Per quanto riguarda Project R, la "presentazione" è prevista per il 2025. "L'Emittente ha concluso in data 20 dicembre 2023 un accordo di licenza e pubblicazione con Skybound Game Studios [...] in base al quale all'Emittente è stata concessa una licenza per la creazione di un gioco basato sull'IP di proprietà di Skybound, che sarà utilizzato come parte della produzione del nuovo progetto dell'Emittente con il nome in codice di Project R", ha dichiarato Bloober ai suoi azionisti.