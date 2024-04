Escape From Tarkov spiega perché la modalità PvE non è inclusa nell'edizione da 150 dollari

Lo sviluppatore di Escape From Tarkov, Battlestate, ha indicato ai giocatori che hanno acquistato l'edizione Edge of Darkness da 150 dollari che non avranno accesso alla nuova modalità PvE in arrivo nel gioco. Questa funzione è stata annunciata come parte della nuova Unheard Edition da 250 dollari. Bisogna ricordare che l'edizione EoD da 150 dollari prometteva l'accesso a "tutti i futuri DLC" per Tarkov, quindi i giocatori non apprezzano la mossa del team.

In una dichiarazione condivisa sul subreddit di Tarkov, Battlestate ha spiegato che la modalità PvE non è tecnicamente un DLC e per questo non è inclusa nel pacchetto da 150 dollari. Ha anche spiegato che ora come ora non ci sarebbe spazio sui server per tutti i giocatori che hanno comprato l'edizione da 150 dollari e ha infine offerto la possibilità di acquistare la modalità PvE a parte, a un prezzo non meglio definitivo.