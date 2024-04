5 film che sarebbero dei perfetti videogiochi e cosa giocare se li avete amati

Il mondo del cinema e quello dei videogiochi sono molto più vicini di quanto i non iniziati al nostro settore potrebbero pensare. Non solo negli anni i videogiochi hanno preso ispirazione dallo stile cinematografico, avvicinando il proprio approccio alla narrazione a quello dei grandi film di Hollywood (e non solo ovviamente), ma i film e le serie TV hanno iniziato a guardare ai videogiochi. Ovviamente gli esempi più facili sono le trasposizioni di proprietà videoludiche in formato cinematografico e televisivo, come Arcade, Fallout, The Last of Us, Uncharted, Halo e Detective Pikachu, giusto per citarne una manciata. Ci sono però spesso dei film che hanno preso ispirazione dai videogiochi o che sotto alcuni punti di vista li ricordano così tanto da farci dire "questo potrebbe essere un videogioco". Sia chiaro, non parliamo di opere come Ready Player One, Ralph Spaccatutto o Tron che si costruiscono esplicitamente attorno all'idea di essere in un videogioco, ma di film che non hanno alcun legame chiaro con i videogame ma che con facilità ci fanno pensare ad essi. Vogliamo quindi proporvi cinque film che ad ogni nuova visione ci fanno pensare ai videogiochi e vogliamo anche suggerirvi dei titoli per PC e console che potrebbero soddisfare la voglia di vivere una avventura simile a quella del grande schermo ma con il vantaggio dell'interattività.

Sucker Punch A sinistra Babydoll, la protagonista Iniziamo con Sucker Punch di Zack Snyder. Babydoll, una ragazza abusata dal patrigno, viene incastrata per l'omicidio della sorellina e messa in un manicomio. Lì la aspetta la lobotomia, ma con l'aiuto di alcune compagne cerca di scappare. La sua fuga è però più che altro mentale, in quanto immagina che il manicomio sia un bordello e che il suo compito sia eseguire un ballo sensuale per recuperare degli oggetti fondamentali per la salvezza. Il ballo stesso diventa però il punto di accesso ad altri mondi, dove la ragazza e le sue amiche si trasformano in guerriere e combattono con armi da fuoco e spade. Snyder stesso ha affermato all'epoca dell'uscita che Sucker Punch è a metà tra un videogioco e un film e non possiamo che essere d'accordo. La sua struttura a missioni, la necessità di combattere orde di nemici e arrivare al boss finale per ottenere "l'oggetto chiave" necessario allo sblocco della sequenza finale. Non guasta poi che sia un concentrato di battaglie a base di lame e proiettili. Cosa giocare se avete amato Sucker Punch: Alice: Madness Returns - per la sua discesa nella follia, il viaggio tra realtà e fantasia e il mix di combattimenti corpo a corpo e dalla distanza

Nier: Automata - per le similitudini tra le protagoniste e il focus sul combattimento a base di katana

Death Race Una perfetta auto per le famiglie da usare in città Death Race è esattamente quello che sembra: una gara mortale di automobili. Più precisamente, siamo in una versione distopica degli USA che - dopo un collasso economico mondiale - ha visto il sistema carcerario crollare e venire acquisito completamente dal settore privato. Anche i detenuti sono però un business e per guadagnare è stata creata la Death Race, una gara trasmessa a pagamento online. I mezzi corazzati da gara dispongono ovviamente di varie armi per fare a pezzi gli avversari, dai triboli a grossi fucili automatici e spruzzi di liquido infiammabile. Death Race assomiglia innegabilmente a un videogioco soprattutto perché i mezzi non possono usare indiscriminatamente le proprie armi ma devono passare sopra pedane che attivano i vari marchingegni caricati sul mezzo. Guardare Death Race è come giocare a Mario Kart alla difficoltà massima, ma meno frustrante. Cosa giocare se avete amato Death Race: Twisted Metal - per l'idea di gareggiare facendo a pezzi gli avversari e se amate il retrogaming

Crossout - per chi vuole giocare contro altre persone online e creare il proprio mezzo e fare a pezzi gli avversari

Edge of Tomorrow Avere degli esoscheletri aiuta a combattere, questo è certo Edge of Tomorrow è genericamente basato su All You Need Is Kill, una light novel giapponese. Il film vede gli umani difendersi da una razza aliena in grado di tornare in dietro nel tempo per vincere ogni battaglia. Il protagonista ottiene però lo stesso potere e inizia un ciclo di continue morti e nuovi tentativi. Il loro obiettivo è sconfiggere la "mente" degli alieni, che sono tutti connessi a una specifica entità. Edge of Tomorrow riprende perfettamente l'idea alla base dei videogiochi e l'autore della light novel stesso ha ammesso di essersi ispirato proprio a questo: ogni morte non è la fine, ma solo l'inizio di un nuovo tentativo nel quale sfruttare ciò che si era imparato precedentemente. Ancora di più, Edge of Tommorow ricorda con grande facilità i roguelite. Cosa giocare se avete amato Edge of Tomorrow: Returnal - per chi vuole combattere gli alieni e vivere in un loop di morti e resurrezioni

Deathloop - per chi vuole entrare in un loop che si ripete e chiede di imparare come trovare il modo di uscirne, apprendendo a ogni sconfitta

Scott Pilgrim vs the World Fare Level Up è proprio una cosa da videogiochi Scott Pilgrim vs the World nasce a partire dalla serie a fumetti Scott Pilgrim. Il protagonista titolare è un ragazzo di Toronto che si innamora di Ramona Flowers e per poter uscire con lei deve sconfiggere tutti e setti suoi malvagi ex-fidanzati, che hanno formato una lega e cercano di mettere fine a Scott e tornare insieme a Ramona. Scott Pilgrim vs the World è visibilmente ispirato al mondo dei videogiochi e gli esempi più facili comprendono il fatto che sconfiggendo gli avversari si ottengono monete e che Scott possa guadagnare "una vita extra". Anche l'idea di sconfiggere una serie di boss per arrivare alla "principessa" non può non far pensare a Super Mario e per estensione ai videogiochi. Cosa giocare se avete amato Scott Pilgrim vs the World: Scott Pilgrim vs the World: The Game - vi dobbiamo veramente spiegare perché?

Thirsty Suitors - se volete affrontare una sfilza di ex per mettere pace nel vostro presente