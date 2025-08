Tom Holland rivela il suo nuovo costume in Spider-Man: Brand New Day

Marvel ha pubblicato un nuovo teaser di Spider-Man: Brand New Day in cui compare Tom Holland per presentare il nuovo costume che indosserà nel corso del film, in uscita nelle sale il 29 luglio 2026.

"Siete pronti?", dice l'attore inglese guardando direttamente in camera, mentre indossa appunto l'uniforme che il suo personaggio ha cucito personalmente, abbandonando le soluzioni ultratecnologiche di Tony Stark viste nella trilogia originale.

Come sappiamo, questo importante passo ribadisce come Brand New Day si ponga a tutti gli effetti come un nuovo inizio per il celebre supereroe di casa Marvel, che dopo gli eventi di No Way Home ha dovuto letteralmente ricominciare da capo.

Sarà insomma uno Spider-Man molto più "con i piedi per terra", quello che vedremo nel prossimo capitolo della saga, in attesa di capire che ruolo avranno nella storia MJ, Ned e il nuovo personaggio interpretato da Sadie Sink, che non è ancora stato rivelato.