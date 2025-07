Miles Morales potrà entrare nel Marvel Cinematic Universe a una sola condizione

Chi immaginava dunque che Miles potesse fare il proprio debutto nella prossima pellicola con Tom Holland, Spider-Man: Brand New Day , resterà insomma deluso: l'uscita del nuovo capitolo della saga cinematografica è attesa per il 31 luglio 2026, mentre Beyond the Spider-Verse è previsto per il 25 giugno 2027.

Quando gli è stato chiesto quali fossero i piani relativi all'introduzione di Miles nell'MCU, il presidente dei Marvel Studios ha detto che in questo momento sono "inesistenti" per espressa volontà di Sony , che ha chiesto loro di "stare alla larga" dal personaggio.

Alcuni riferimenti ci sono già

A ben vedere, Miles Morales probabilmente esiste già nel Marvel Cinematic Universe, solo non è ancora stato mostrato: il personaggio interpretato da Donald Glover in Spider-Man: Homecoming ne fa cenno, mentre viene probabilmente citato suo padre in Daredevil: Rinascita.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Per quanto riguarda invece i videogiochi, il ruolo di Miles è ormai ampiamente consolidato e non ci stupirebbe vederlo in azione senza Peter nel prossimo capitolo della saga, o quantomeno come "ospite" nel tanto chiacchierato tie-in dedicato a Venom.