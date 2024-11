Lo Spider-Man di Miles Morales arriverà anche nel Marvel Cinematic Universe? Il capo di Marvel risponde

Parlando con Omelete, in una traduzione automatica, Kevin Feige - capo di Marvel - ha detto che "Miles apparirà nel terzo Spiderverse, che è attualmente in produzione. Spero che, poco dopo, possa entrare nel MCU in live-action".

La storia di Miles Morales tra film e animazione

Va detto che vi è già stato un riferimento a Miles Morales nel MCU. L'attore Donald Glover è presente in Spider-Man: Homecoming, dove interpreta il trafficante di armi e piccolo criminale Aaron Davis, noto anche come Prowler. Il personaggio cita un nipote nel film di Spider-Man di Tom Holland. Come ben sappiamo si tratta di Miles Morales.

Miles Morales nel MCU

Glover ha ripreso tale ruolo in Across the Spider-Verse con un cameo, con anche un Easter egg in Into the Spider-Verse, all'interno del quale un episodio di Community in cui l'attore indossa il pigiama dell'Uomo Ragno viene visto per un breve momento su una TV. Glover ha anche doppiato Morales nella terza stagione di Ultimate Spider-Man.

Dovete inoltre sapere che Glover è stato in realtà l'ispirazione per la creazione di Miles Morales. In seguito alla sua apparizione nell'episodio di Community sopra citato in cui indossa un costume da Spider-Man, è nato il movimento Donald4Spiderman, che voleva affidargli il ruolo che poi è andato ad Andrew Garfield. Tuttavia, ciò ha ispirato la creazione di Miles, poiché gli sceneggiatori volevano portare un Uomo Ragno nero nei fumetti.

