Nintendo ora possiede il dominio web di Ryujinx, il noto emulatore di Nintendo Switch

Nintendo of America ora è la proprietaria del dominio Ryujinx.org, che in precedenza ospitava l'omonimo emulatore per Nintendo Switch, tra i più celebri e utilizzati dai giocatori. Il che, se ce ne fosse il bisogno, mette definitivamente la parola fine al progetto.

Come forse ricorderete, l'emulatore era stato rimosso da Github e dal sito ufficiale all'inizio dello scorso mese. Inizialmente si pensava a un problema di qualche tipo, ma poi è arrivata la conferma da gdkchan, il capo del progetto, che ha annunciato la chiusura di Ryujinx dopo essere giunto a un accordo con gli avvocati della compagnia giapponese per cessare lo sviluppo e la distribuzione del software, senza passare dalle aule di un tribunale.