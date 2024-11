Erenshor: abbiamo provato lo splendido MMORPG offline di Burgee Media

Ed è qui che sono entrati in gioco gli sviluppatori di Burgee Media, spingendo fino all'estremo un'idea che già aveva fatto capolino in alcune opere recenti - come per esempio CrossCode - ovvero quella di realizzare un "MMORPG offline" che fosse capace di replicare perfettamente la struttura, l'estetica, le meccaniche e le situazioni tipiche delle prime esperienze online. Come è possibile che un MMO offline riesca non solo a funzionare egregiamente, ma arrivi a dimostrarsi uno fra i progetti in sviluppo più interessanti che abbiamo incontrato nel corso del 2024?

L'alba degli anni 2000 è coincisa con la grande età degli oro degli MMORPG , un periodo di costante sperimentazione che ha portato all'emersione di universi destinati a stringere un legame fortissimo con gli appassionati, persone che vissero la nascita di EverQuest, l'esplosione di World of Warcraft, il successo di Final Fantasy XI, quello di Guild Wars, di RuneScape e di tantissime altre ispirazioni. E se c'è una costante nella vita dei pionieri che allora abbracciarono i primi mondi virtuali condivisi, quella risiede nel fragile equilibrio fra l'ardente desiderio di provare ancora una volta le emozioni di quell'epoca e la consapevolezza che ciò potrebbe non accadere mai più, specialmente osservando la piega che hanno preso le moderne produzioni online.

Ed è allora che si varcano i confini di un universo online riprodotto in maniera estremamente fedele, non fosse per il fatto che non è assolutamente online: il sistema di combattimento tab-target funziona proprio come ci si aspetterebbe, gli NPC offrono le più classiche missioni del genere di riferimento costringendo il giocatore a orientarsi sulla base della geografia, c'è l'inventario, c'è un elaborato sistema di loot, ci sono le abilità attive da assegnare alla tradizionale barra 0-10, ma soprattutto ci sono altri giocatori che, mentre state cercando di completare una missione, arrivano a tutta velocità per soffiarvi il nemico da sotto il naso e portare a casa l'uccisione al vostro posto.

Ma andiamo con ordine: la simulazione prende forma fin dall'istante del primo avvio, presentando al giocatore una schermata di log-in artificiale che sembra pescata direttamente dai giorni dorati di EverQuest e World of Warcraft nella sua versione Vanilla. EverQuest ha costituito senza ombra di dubbio l'ispirazione principale di Burgee Media, ma chiunque abbia vissuto anche solo un'esperienza in un MMORPG dei primi anni 2000 si sentirà immediatamente a casa: dopo aver creato il personaggio non bisogna far altro che selezionare la classe iniziale , scegliendo fra Duelist, Paladin, Arcanist e Druid, per poi cliccare sul nostalgico bottone "Enter World".

Perché sì, quello di Erenshor non è affatto un mondo vuoto e meccanico, ma un ecosistema vivo e frizzante, pieno di giocatori che sfrecciano da una parte all'altra della mappa cercando di completare le missioni, scrivendo con il comando "shout" nella chat testuale che vogliono acquistare un determinato oggetto, mettendo in evidenza nella scheda del personaggio le proprie biografie, nonché dimostrandosi volenterosi di creare gruppi con cui affrontare dungeon particolarmente impegnativi o più semplicemente farmare punti esperienza. Insomma, l'interezza di Erenshor è stata studiata per conferire ai SimPlayers le stesse caratteristiche dei tipici giocatori di MMORPG dei primi anni 2000, con tutti i loro pregi, i loro difetti e le loro ingenuità.

Erenshor si potrebbe descrivere a grandi linee come una semplice imitazione offline dell'architettura degli MMORPG classici, ma l'incantesimo di camuffamento che l'avvolge è talmente accurato ed elaborato da non limitarsi assolutamente alla riproduzione delle interfacce, delle classi, delle abilità e della costruzione del mondo virtuale, andando invece a incidere direttamente sulla community fittizia attraverso le meccaniche che danno vita ai cosiddetti SimPlayers .

Meccaniche e gameplay

Erenshor incarna l'essenza degli MMORPG di seconda generazione: non esistono segnalini di missione né punti esclamativi dorati sopra la testa degli NPC, pertanto bisogna parlare attivamente con i diversi personaggi leggendo con attenzione tutti i dettagli per svelare tanto le attività fondamentali quanto i segreti del mondo di gioco, sfruttando la chat testuale per approfondire determinati argomenti - esattamente come in Ultima - ma soprattutto per contattare gli "altri giocatori", che sono indispensabili per completare anche solo il più banale dei dungeon.

Interagire con gli altri giocatori per formare party è a dir poco fondamentale

L'elemento più sorprendente risiede proprio nel funzionamento dei SimPlayers, ovvero gli altri giocatori gestiti dalla IA, che meritano un'analisi più che approfondita: oltre ad andare in giro liberamente, affrontare i mob per conto loro e inondare la chat con richieste e commenti d'ogni genere, inviano costantemente messaggi al giocatore durante le sessioni successive a quella in cui si è collaborato con loro e fanno addirittura riferimento ad altri "giocatori" che esistono effettivamente all'interno del "server" di Erenshor, magari denigrandone ironicamente le performance proprio come succedeva in quell'era dell'internet, il che è solamente uno dei tantissimi esempi dell'anima comica che caratterizza l'esperienza.

Ovviamente anche il sistema di reclutamento si piega perfettamente ai cliché dell'epoca, pertanto scrivendo "LFG" nell'apposito box dedicato agli "shout" della chat si ottiene immediatamente risposta da altri giocatori, mentre inviando un classico "Whisper" si può comunicare direttamente con i SimPlayers nelle vicinanze, che spesso e volentieri tenteranno il contatto per primi. La cosa divertente è che proprio tutto funziona come negli MMORPG embrionali, quindi una volta contattato qualcuno tramite la chat bisogna aspettare effettivamente che raggiunga a piedi le porte del dungeon. Una volta che ci si trova tutti assieme, il comportamento del party si piega perfettamente alle esigenze del genere, pertanto ciascuno tenderà a svolgere a dovere quanto richiesto dal suo ruolo.

Quasi tutte le attività richiedono la formazione di un party, nel pieno rispetto della tradizione

L'importanza di questo segmento è strettamente legata al retaggio degli antichi MMOPG, in cui era praticamente impossibile vivere l'esperienza senza appoggiarsi all'aiuto dei compagni di viaggio: esplorando l'ambientazione ci si imbatte sì in piccole grotte e in mostri che richiedono gruppi numerosi, ma soprattutto nella Island Tomb, ovvero il primo dungeon istanziato di Erenshor, la cui planimetria costituisce anch'essa un tributo ad alcune delle istanze più famose di tutte i tempi. All'interno della cripta s'incontrano nemici rari, drop egualmente rari, porte sigillate da aprire recuperando chiavi molto ben sorvegliate nonché immancabili boss da affrontare dopo aver fatto piazza pulita dei loro servitori.

A margine non bisogna dimenticare che non si tratta di un videogioco puramente satirico, ma di un'esperienza fatta e finita sul fronte del sistema di sviluppo, perché ciascuna classe può fare affidamento su una serie di libri delle abilità con cui sbloccare il massimo del potenziale, cosa che ovviamente non accadrà in maniera automatica come negli MMORPG moderni. Così un Duelist dovrà metter le mani il prima possibile sui libri che conferiscono capacità come Blood Thirst, una skill che fornisce furto vitale alle armi equipaggiate con un tempo di recupero di 120 secondi, oppure Kick, l'onnipresente calcio in grado di interrompere le capacità nemiche dotate di un tempo di casting, mentre druidi e arcanisti dovranno preoccuparsi di arricchire i propri libri degli incantesimi prima di poter affrontare le sfide più impegnative.

Il sistema di sviluppo e quello dell'equipaggiamento sono perfettamente in linea con la tradizione

Lo stesso discorso rimane valido per la corposa componente dedicata all'equipaggiamento, che mette sul piatto quindici diversi slot da riempire attraverso l'ottenimento di bottino - ovviamente presente in varianti rarissime connesse a mostri egualmente rari - o più semplicemente acquistando scorte dall'inventario dei mercati, i cui prezzi sono chiaramente esosi. Insomma, all'appello non manca proprio nulla, tanto che è già possibile scorgere anche un'ulteriore fetta dell'esperienza dedicata a professioni come il minatore, il pescatore e il fabbro, anche in questo caso ciascuna dotata di strumenti, abilità e missioni dedicate.