L'annuncio dei giochi del PlayStation Plus Extra e Premium di novembre è alle porte: data e orario

Come di consueto precisiamo che non c'è una vera e propria data ufficiale, ma la scaletta del PlayStation Plus è molto rigida e schematica, dunque è facile prevedere quando arriveranno novità in tal senso da parte della compagnia giapponese. Salvo ritardi o imprevisti di sorta, gli abbonati dovrebbero cerchiare sul calendario la data di mercoledì 13 novembre alle 17 e 30 nostrane .

Nuovi giochi in arrivo, ma anche tanti in partenza

I nuovi giochi del PlayStation Plus Extra e Premium verranno messi a disposizione degli abbonati al servizio il martedì mattina successivo all'annuncio, ovvero il 19 novembre. Per il momento non ci sono giochi già confermati o rumor particolarmente credibili sulle novità in arrivo, ad eccezione di un avvistamento di Alone in the Dark 2 nel backend del PlayStation Network, che potrebbe dunque rivelarsi una delle aggiunte per la libreria di classici del Premium. Lo sapremo con certezza entro pochi giorni.

Sora e compagni in Kingdom Hearts

Segnaliamo che sempre il 19 novembre lasceranno il catalogo almeno 18 giochi, tra i confermati troviamo l'intera saga di Kingdom Hearts, Red Dead Redemption 2 e GTA San Andreas - The Definitive Edition. Inoltre, da martedì scorso sono disponibili i giochi mensili di novembre del tier Essential, ecco tutto quello che c'è da sapere al riguardo.