PS Plus Extra e Premium perderanno 18 giochi a novembre, inclusi tutti i Kingdom Hearts e Red Dead redempion 2

La sezione "Ultima occasione per giocare" del PlayStation Plus ha svelato la lista parziale dei giochi che abbandoneranno il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium a novembre. In totale sono 18, ma a conti fatti sono sostanzialmente di più visto che includono le raccolte di remaster della serie Kingdom Hearts.

A questo proposito tra le defezioni più importanti del catalogo c'è proprio l'intera serie Kingdom Hearts, un brutto colpo per chi magari la sta recuperando solo ora grazie al servizio o aveva in programma di farlo nel prossimo futuro. Altrettanto importanti le rimozioni di GTA: San Andreas - The Definitive Edition e Red Dead Redemption 2. In realtà a ben vedere la lista include molti altri titoli validi, come Dragon's Dogma: Dark Arisen e Klonoa: Phantasy Reverie Series, giusto per citarne alcuni.