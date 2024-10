I giochi del PlayStation Plus Extra e Premium di ottobre, ecco la lista al completo

Gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium possono scaricare e giocare i nuovi giochi di ottobre per PS4 e PS5, da ora disponibili per tutti gli iscritti a questi due tier del servizio di Sony senza costi aggiuntivi.

In totale le nuove aggiunte sono 14, di cui dieci giochi per il tier Extra, mentre i restanti quattro includono classici delle vecchie generazioni e un titoli per PlayStation VR2. Tra le novità spiccano senza dubbio l'action GDR a base di mangia-cervelli Dead Island 2, il gestione Two Point Campus e l'avventura punta e clicca Return to Monkey Island, mentre tra quelle del catalogo Premium, segnaliamo gli attesi Dino Crisis e Siren.