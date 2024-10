PlayStation Plus Extra e Premium perderanno altri giochi a ottobre, ora siamo a 13 titoli

Come al solito non c'è una comunicazione ufficiale al riguardo, ma la lista dei giochi che lasceranno il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium a ottobre aumenta ed è arrivata a 13 titoli, vediamo dunque quali sono quelli che verranno rimossi nel corso del mese.

La fuga dei titoli Square Enix

Tutti i giochi riportati nella lista dovrebbero lasciare il catalogo il 15 ottobre, salvo eventuali modifiche al programma.

Gungrave G.O.R.E si unisce agli abbandoni

Più o meno nello stesso periodo dovremmo invece sapere quali nuovi titoli verranno introdotti nel servizio PlayStation Plus Extra e Premium, dunque possiamo aspettarci un buon ricambio di giochi.

Come possiamo vedere, rispetto alla lista annunciata in precedenza si aggiungono anche Gungrave GORE e alcuni altri titoli della serie Dragon Quest, con una vera e propria fuga di titoli Square Enix dal servizio in abbonamento di Sony in questo periodo.

Per il resto, rimaniamo dunque in attesa dell'annuncio dei nuovi giochi in arrivo su PlayStation Plus Extra e Premium per la prossima settimana, mentre ricordiamo i giochi Plus Essential di ottobre, disponibili dalla settimana scorsa.