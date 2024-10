TikTok integra gli annunci pubblicitari basati sulla IA per competere con Meta

Smart+ si distingue per la capacità di generare rapidamente risultati. L'intelligenza artificiale di TikTok è stata addestrata per ottimizzare le campagne pubblicitarie, garantendo efficienza e riducendo il tempo e le risorse necessari per l'A/B testing tradizionale. TikTok sostiene che Smart+ possa migliorare il ritorno sull'investimento (ROI) delle campagne fino al 53% , evidenziando il successo di brand come Ray-Ban, che ha visto un incremento significativo nelle conversioni e una riduzione dei costi di acquisizione durante la fase di test.

Diventare un partner commerciale strategico

L'introduzione di Smart+ segna un passo importante per TikTok verso il consolidamento come piattaforma pubblicitaria affidabile e competitiva: l'obiettivo è quello di posizionarsi come un partner commerciale strategico, offrendo strumenti che permettano ai marchi di migliorare le performance delle loro campagne pubblicitarie in modo rapido e misurabile. Inoltre, TikTok ha introdotto anche GMV Max, uno strumento che utilizza l'intelligenza artificiale per ottimizzare le vendite dei commercianti, monitorando le prestazioni degli annunci, dei contenuti organici e dei post affiliati su tutta la piattaforma.

La presentazione di TikTok Smart+.

Grazie a queste innovazioni, TikTok punta a essere più di una piattaforma di intrattenimento, diventando un luogo in cui gli utenti non solo scoprono nuovi prodotti, ma li acquistano anche. E mentre le aziende imitano alcuni dei meccanismi (come Twitch con la sua nuova app), questo cambiamento di focus potrebbe aiutare TikTok a diventare un competitor sempre più forte nei confronti di Meta e Google, con l'obiettivo di affermarsi nel mercato pubblicitario e di consolidarsi come un alleato chiave per i brand che cercano di raggiungere un pubblico più giovane e dinamico.