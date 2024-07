Twitch ha una nuova app mobile che sembra un po' TikTok

Twitch sta cambiando volto, abbracciando un'interfaccia in stile TikTok per l'app mobile. L'obiettivo? Rendere la piattaforma più accessibile e coinvolgente per i milioni di utenti che la utilizzano principalmente da smartphone. La nuova schermata "Home" dell'app Twitch non mostrerà più solo gli streamer seguiti, ma un feed personalizzato di contenuti raccomandati, basato sulle preferenze di visione dell'utente. Un algoritmo intelligente selezionerà poi video, clip e dirette, offrendo un'esperienza di scoperta continua e coinvolgente.

La nuova app Twitch non si limita a cambiare la schermata iniziale. L'intera interfaccia è stata ridisegnata per rendere più semplice la navigazione e la scoperta di nuovi contenuti. Oltre alla scheda "Home", sono presenti una scheda "Esplora" per trovare nuovi streamer, una scheda "Attività" per le notifiche e il profilo personale.

Nuove schermate dell'app Twitch

Questa mossa strategica di Twitch è motivata dal crescente utilizzo dell'app mobile da parte degli utenti. Rendendo l'esperienza mobile più coinvolgente e gratificante, la piattaforma spera di aumentare il tempo trascorso dagli utenti sull'app e di fidelizzarli. Ricapitolando, quindi, questi i punti cardine della nuova esperienza:

Feed personalizzato : un algoritmo analizza le preferenze di visione per suggerire contenuti sempre nuovi e interessanti, e scoprire nuovi streamer.

: un algoritmo analizza le preferenze di visione per suggerire contenuti sempre nuovi e interessanti, e scoprire nuovi streamer. Navigazione semplificata : l'interfaccia è stata ridisegnata per rendere più facile esplorare la piattaforma e trovare ciò che si cerca, con schede Sfoglia, Attività e Profilo poste in basso per un rapido accesso.

: l'interfaccia è stata ridisegnata per rendere più facile esplorare la piattaforma e trovare ciò che si cerca, con schede Sfoglia, Attività e Profilo poste in basso per un rapido accesso. Sezioni Storie e feed clip: per scoprire cosa è successo in nostra assenza e seguire le storie dei nostri streamer preferiti quando sono offline.

Il nuovo feed personalizzato di Twitch rappresenta insomma un cambiamento significativo per la piattaforma, che si avvicina sempre di più ai social network più popolari come TikTok. Questa evoluzione potrebbe attrarre nuovi utenti e rendere l'esperienza più coinvolgente, ma potrebbe anche suscitare qualche perplessità tra gli utenti più affezionati alla vecchia interfaccia.

Mentre la nuova versione è in rollout su iOS e Android, la parola passa a voi: che cosa ne pensate di questa novità? Siete pronti a immergervi nel nuovo Twitch o preferivate la versione classica?