Multiplayer.it+ è gratis per i nostri abbonati Twitch!

Cari lettori. Abbiamo una grossa sorpresa per i più affezionati tra di voi che seguono Multiplayer.it non solo attraverso le pagine del sito, ma che ogni giorno si collegano al nostro canale Twitch per condividere in live la propria passione per i videogiochi. Attraverso let's play, rubriche, eventi speciali e discussioni di ogni tipo, approfondiamo quotidianamente le nuove uscite, gli argomenti più caldi, le fiere in giro per il mondo e i classici del passato.

Un anno fa abbiamo lanciato il servizio Multiplayer.it+, un abbonamento che permette di sfogliare il sito e leggere gli articoli senza pubblicità. A un anno di distanza, arriva un nuovo modo per accedere al servizio, e magari darvi un motivo in più per fruire di tutti i contenuti che pubblichiamo senza alcun tipo di interruzione.

A partire da oggi, infatti, Multiplayer.it+ è gratis per chiunque sia già abbonato al nostro canale Twitch. Basta andare nella propria pagina profilo, e nello specifico nella sezione Gestione Abbonamenti, dopodiché potrete collegare il vostro account Twitch a quello del sito, et voilà. Da quel momento in poi, finché avrete attivo l'abbonamento su Twitch, il vostro account su Multiplayer.it sarà automaticamente abbonato al servizio Multiplayer.it+.

Nel vostro profilo, in Gestione Abbonamenti, troverete da oggi questo tasto per collegare il vostro account Twitch.

Speriamo possa essere un'aggiunta gradita, che possa invogliarvi ancora di più a collegarvi ogni giorno sulle nostre pagine sia per leggere gli articoli e le news, sia per guardare in streaming le nostre dirette su Twitch. Di seguito trovate una serie di risposte a qualche domanda che potreste avere, ma se avete problemi, bug o feedback scriveteci nei commenti.