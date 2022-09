Multiplayer+: arriva l'abbonamento per leggere tutti i contenuti di M.it senza pubblicità

La pubblicità online non piace a nessuno. O quasi. Di sicuro non piace a chi di noi vuole fruire di articoli, notizie e video senza venire interrotto o distratto da un'inserzione. Che si tratti di banner statici, video di qualche secondo o elaborate animazioni fa poca differenza: siamo tutti d'accordo che navigare su Internet sarebbe un'esperienza decisamente più piacevole senza.

Da sempre, tuttavia, la pubblicità online resta la fonte di guadagno principale di Multiplayer.it, ed è grazie agli introiti legati alla pubblicità se negli anni la redazione ha potuto realizzare tanti contenuti di qualità, raccontato gli eventi in giro per il mondo, investito in produzioni live e pubblicato un gran numero di notizie ogni giorno.

Il Multiplayer+

Eppure, sebbene una buona fetta di lettori sia consapevole dell'importanza della pubblicità per molte realtà online (specialmente per quelle grandi e strutturate come questa), tutte le volte che abbiamo fatto sondaggi e chiesto feedback a voi lettori, l'invasività di banner, preroll e overlay è sempre stata in cima alla lista delle critiche.

Consapevoli che la pubblicità non può semplicemente sparire (o anche solo diminuire) senza che venga ridimensionata la produzione editoriale, per mesi ci siamo domandati quale potesse essere l'alternativa, guardando attentamente anche a cosa è stato fatto all'estero e in Italia da altri siti d'informazione.

La soluzione che abbiamo trovato, Multiplayer.it Plus, è un servizio ad abbonamento al sito che permette di leggere le pagine senza pubblicità (qui spieghiamo come funziona). Ora, è importante sottolineare che non si tratta di un paywall: le news, le recensioni e i contenuti che pubblichiamo ogni giorno resteranno accessibili normalmente anche da chi non vuole abbonarsi. Se per voi la pubblicità non è mai stata un grosso problema, allora non cambierà nulla. Allo stesso modo, non ci saranno per il momento altri extra esclusivi per gli abbonati: va però detto che in un settore strano e in evoluzione come quello dell'editoria online, decisioni come questa potrebbero cambiare in futuro, ma oggi Multiplayer.it Plus è mirato a chi vuole leggere il sito senza pubblicità. Né più né meno.

Proporre una soluzione di questo tipo è una scommessa che speriamo possa essere positivamente accolta da tutta la community, un azzardo che ci piacerebbe vedere funzionare bene e rappresentare un esempio positivo. A tal riguardo, continueremo ad ascoltare i feedback ricevuti per capire cosa piace di più e cosa invece bisogna aggiustare, nella speranza di rafforzare il rapporto di complicità che da anni c'è tra la redazione e i lettori.

Nella nostra pagina dedicata Multiplayer.it/Plus trovate tutte le informazioni e le modalità di abbonamento.