Nintendo Direct e State of Play PlayStation: seguiteli con noi oggi su Twitch!

La giornata odierna sarà ricca di novità per i giocatori Nintendo Switch e PlayStation, con due appuntamenti assolutamente da non perdere. Alle 16:00 ci sarà un nuovo Nintendo Direct mentre alle 23:59 inizierà lo State of Play di Sony. Ovviamente la redazione di Multiplayer.it sarà in prima linea per seguire e vivere con voi i due eventi su Twitch.

La diretta sul canale Twitch di Multiplayer.it per il Nintendo Direct di settembre 2022 inizierà alle 15:30 in compagnia di Francesco Serino e Giordana Moroni.

L'appuntamento per lo State of Play invece è fissato alle 23:00, quindi con un'ora di anticipo, con Pierpaolo Greco e Francesco Serino pronti a commentare dal vivo tutte le novità presentate da Sony PlayStation.

Cosa possiamo aspettarci dai due eventi di oggi? Il Nintendo Direct di settembre 2022 promette di essere davvero corposo: durerà circa 40 minuti e sarà dedicato principalmente ai giochi per Nintendo Switch in uscita questo inverno. Spazio dunque a esclusive di peso come Bayonetta 3, Mario + Rabbids: Sparks of Hope, Pokémon Scarlatto e Violetto, ma anche a titoli multiplayer come No Man's Sky, NieR: Automata, Sonic Frontiers, Persona 5: Royal e Return to Monkey Island. I rumor dei giorni scorsi parlano anche di remaster di The Legend of Zelda: The Wind Waker, Twilight Princess e Metroid Prime, staremo a vedere.

Lo State of Play di Sony invece durerà circa 20 minuti e presenterà 10 giochi per PS5, PS4 e PSVR2 realizzati da studi di sviluppo giapponesi. In tal senso c'è davvero l'imbarazzo della scelta: da Final Fantasy 16 a Forspoken per Square Enix, Street Fighter 6 ed Exoprimal per Capcom e One Piece Odyssey di Bandai Namco, giusto per fare alcuni esempi. Non è da escludere neppure l'annuncio di giochi completamente inediti o la presenza di un peso massimo come God of War: Ragnarok.

Potrete seguire lo streaming dei due appuntamenti direttamente dal player in testa alla notizia o raggiungendo il nostro canale Twitch tramite questo indirizzo, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Se ancora non lo avete, vi consigliamo di iscrivervi in modo da non perdervi tutte le nostre prossime dirette.