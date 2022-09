Assassin's Creed Codename RED: tutto quello che sappiamo finora

Dobbiamo ammetterlo, anche noi all'annuncio di Assassin's Creed Codename RED siamo rimasti piacevolmente sorpresi. Il tanto desiderato Assassin's Creed ambientato nel giappone feudale è finalmente arrivato! O meglio, arriverà, perché per adesso non ne sappiamo poi così tanto: conosciamo il titolo provvisorio, Codename RED, e sappiamo che sarà il prossimo capitolo principale della saga dopo Assassin's Creed Mirage, che uscirà nel 2023. Non ci sono un periodo o una data di uscita, né sono confermate le piattaforme di pubblicazione, anche perché insieme a Codename RED Ubisoft ha annunciato anche il titolo mobile, Assassin's Creed Codename JADE, e un altro capitolo principale, Assassin's Creed Codename Hexe. In più, ha fornito alcuni dettagli su che cos'è Assassin's Creed Infinity, anche se ancora sono molti gli elementi oscuri su questo particolare hub. Ma nonostante le poche informazioni a disposizione, le speculazioni su questo nuovo capitolo non si sono fatte attendere. Andiamo quindi a vedere nel dettaglio quello che sappiamo finora su Assassin's Creed Codename RED e che cosa potrebbe riservarci questa nuova avventura ambientata nel Giappone feudale!

Che cos'è Assassin's Creed RED L'immagine simbolo di Assassin's Creed Codename RED "Assassin's Creed Codename RED è il nuovo capitolo in sviluppo presso Ubisoft Quebec (i creatori di Assassin's Creed Odyssey e Assassin's Creed Syndicate) sotto la guida del Creative Director Jonathan Dumont. Il gioco sarà la prossima evoluzione dello stile GdR a mondo aperto di Assassin's Creed e porterà i giocatori nel tanto atteso Giappone feudale". Questa è la scarna risposta di Ubisoft alla domanda "che cos'è Assassin's Creed Codename RED", ma nel corso delle ultime ore non sono mancati alcuni dettagli extra. Partiamo da quello che è trapelato durante la conferenze stampa, in occasione dell'Ubisoft Forward: sappiamo che in Codename RED vedremo il ritorno di una forte componente da gioco di ruolo, in linea con quanto visto con gli ultimi capitoli della serie. Questo significa che avremo una mappa open world molto ampia, diverse opzioni di dialogo e una progressione del personaggio in pieno stile GDR. Non tutti i giocatori potrebbero aver apprezzato la svolta del franchise avvenuta con Assassin's Creed Origins nel 2017, e forse è anche per questo che la strategia di Ubisoft e del nuovo Presidente Esecutivo del Franchise di Assassin's Creed, Marc-Alexis Côté, sembra puntare verso una diversificazione della formula. Ne è un esempio lampante Assassin's Creed Mirage, un gioco più contenuto, che guarda al passato con un'avventura più lineare e incentrata sulla narrativa.

L'ambientazione di Assassin's Creed RED Il Giappone feudale, come quello di Ghost of Tsushima, esercita sempre un grande fascino sui giocatori L'ambientazione giapponese che vedremo in Assassin's Creed RED è sempre stata una delle più desiderate dai fan della serie. Il suo fascino non deriva solo dagli scenari evocativi, ma anche e soprattutto dalla cultura nipponica. Come sappiamo, la dimensione mitologica ha iniziato a giocare un ruolo sempre più importante in Assassin's Creed, e il Giappone feudale può contare su figure mitologiche affascinanti, prese di peso da una cultura fortemente legata alla spiritualità. Una scelta che potrebbe influenzare anche la trama. Ma è davvero troppo presto per parlarne. Per quanto riguarda il periodo preciso in cui Codename RED sarà ambientato non abbiamo conferme. Si parla di un lasso di tempo piuttosto ampio, tra il dodicesimo secolo e l'inizio del diciassettesimo, quando è storicamente attestata la presenza di ninja in territorio giapponese. Questo significa che gli eventi di Codename RED potrebbero persino avvenire in contemporanea con quelli visti in Assassin's Creed 2, ambientato sul finire del 1400.

Il trailer di Assassin's Creed RED Il breve teaser trailer di annuncio di Assassin's Creed RED dura appena 30 secondi e ci mostra pochi frame dell'ambientazione e di un assassino ninja.

Il gameplay di Assassin's Creed RED Il ninja protagonista di Ninja Gaiden Sigma 2 Plus Se avessimo dovuto immaginare un Assassin's Creed ambientato in Giappone, sarebbe stato impossibile non pensare alla figura dello Shinobi. Il breve teaser di annuncio di Assassin's Creed RED conferma l'ovvio, mostrandoci una figura agile, mascherata e vestita del classico completo nero che siamo abituati ad associare ai ninja. Nonostante l'intenzione dichiarata di voler introdurre una forte componente GDR, con la libertà di approccio al gameplay che esso comporta, questo elemento ci porta a supporre che la componente stealth non sarà lasciata in secondo piano: diamo per scontata la presenza di un albero delle abilità con un importante ramo dedicato proprio all'agire nell'ombra, ma non ci dispiacerebbe la presenza di una grande varietà di armi e gadget, che possano diversificare l'approccio alle situazioni. Per quanto riguarda il combat system vero e proprio, immaginiamo che verrà sfruttato quanto di buono fatto con Valhalla, rifinendo e ampliando la formula rodata con qualche piccola novità per rinfrescare il tutto. La centralità della componente GDR ci fa anche immaginare che tornerà la scelta del sesso del protagonista, come visto in Odyssey e Valhalla, ma non ci stupirebbe vedere addirittura un editor del personaggio, con la possibilità di personalizzare completamente il nostro alter ego.

Comparto tecnico di Assassin's Creed RED Il comparto tecnico di Assassin's Creed RED potrebbe essere un netto passo avanti rispetto a Valhalla Non possiamo non spendere due parole anche sul comparto tecnico di Assassin's Creed Codename RED, che potrebbe essere notevolmente più avanzato di quello di Assassin's Creed Valhalla e di Assassin's Cred Mirage. Côté ha infatti affermato: "Volevamo segnare un cambiamento dal punto di vista tecnologico e del gameplay, visto che stiamo passando a una next-gen completa - o current gen, come la chiamiamo noi - con PS5 e Xbox Series X". Secondo il Produttore Esecutivo, il team di sviluppo di Codename RED sta cercando di creare "un mondo più dinamico" che "si evolve" intorno ai giocatori. Alcune delle aree in cui il gioco punta a migliorare sono la fedeltà visiva, la complessità degli ambienti, le animazioni e i sistemi d'intelligenza artificiale. Vogliamo anche che tutto ciò che indossate si evolva mentre camminate in questo ambiente per mostrare l'usura, e per migliorare la fedeltà delle esperienze che stiamo costruendo, per far sembrare il gioco più realistico che mai."

Lo sviluppo di Assassin's Creed RED Assassin's Creed RED sarà sviluppato dalla stessa divisione di Ubisoft che ha creato Asassin's Creed Odyssey Come dicevamo in apertura, Assassin's Creed Codename RED è il nuovo capitolo in sviluppo presso Ubisoft Quebec sotto la guida del Creative Director Jonathan Dumont. Si tratta del team che ha spinto di più sulla componente GDR con Assassin's Creed Odyssey, introducendo le opzioni di dialogo multiple e poteri ancora più sovraumani che in passato. Proprio come Valhalla, poi, Ubisoft ha confermato che Codename RED sarà supportato per anni dopo la pubblicazione, con espansioni e altri contenuti che saranno annunciati in seguito. Ovviamente insieme a Codename HEXE farà parte di Assassin's Creed Infinity, il nuovo hub di Ubisoft dedicato interamente alla saga di Assassin's Creed. Dovrebbe essere, infine, un'avventura completamente in single-player. A quanto pare, infatti, l'esperienza multiplayer tornerà solo come componente stand alone all'interno di Assassin's Creed Infinity.