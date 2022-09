Genshin Impact: il cosplay di Raiden Shogun in costume da bagno di anaelic_ saluta l'estate

Uno dei punti di forza di Genshin Impact è senza dubbio il ricco e variegato cast di personaggi realizzati dagli sviluppatori di Hoyoverse. Per forza di cose alcuni riscuotono più successo di altri e tra questi c'è senza dubbio Raiden Shogun che oggi possiamo ammirare nel cosplay di anaelic_.

Raiden Shogun è l'incarnazione di Baal, l'Archon che rappresenta l'elemento Electro che veglia su Inazuma, conosciuta anche come God of Eternity, in quanto il suo piano divino è quello di avvolgere la nazione in una sorta di eternità immutabile. Si tratta di una figura estremamente importante nell'arco narrativo dell'arcipelago di Inazuma nonché uno dei personaggi più gettonati dai giocatori dell'Action RPG free-to-play.

Il cosplay di Raiden Shogun realizzato da anaelic_ è decisamente differente dal solito, dato che ha deciso di rappresentare l'Archon in costume da mare mentre si gode gli ultimi giorni d'estate in spiaggia. Si tratta dunque di un lavoro originale ma comunque rigoroso al personaggio originale e di ottima fattura. Non manca la lunga chioma blu con treccia e una perfetta replica della naginata "Engulfing Lightning", mentre costume e pareo di colore viola che richiamano i colori della divisa classica.

