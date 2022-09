League of Legends: il cosplay di Caitlyn di Bellatrix Aiden è da festa in piscina

Caitlyn torna protagonista delle nostre pagine grazie al nuovo cosplay di Bellatrix Aiden, che ci propone una versione alternativa molto estiva dello Sceriffo di Piltover di League of Legends e Arcane.

Caitlyn Kiramman è uno dei personaggi più famosi del vasto cast del MOBA di Riot Games. In molti però hanno imparato a conoscerla grazie alla serie Netflix Arcane, in cui vengono approfondite le origini del personaggio e delle vicende che l'hanno portata a diventare lo "Sceriffo di Piltover".

Il cosplay realizzato da Bellatrix Aiden rappresenta uno delle skin di Caitlyn, "Festa in in Piscina". Come suggerisce il nome si tratta dunque di una versione alternativa del personaggio a tema estivo, caratterizzata da un costume da bagno viola e un vistoso parasole con occhiali da sole.

