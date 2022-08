Naruto: al cosplay di Tsunade di Danielle Vedovelli non manca nulla

Tsunade, la potentissima ninja e Hokage del Villaggio della Foglia, è protagonista delle nostre pagine grazie al cosplay di Danielle Vedovelli, che ha interpretato alla perfezione l'iconico personaggio della serie Naruto.

Tsunade è uno dei personaggi centrali della narrazione di Naruto. Dopo la tragica dipartita di Sarutobi, assume il ruolo di Quinto Hokage, guidando il Villaggio della Foglia attraverso varie crisi, dall'attacco di Pain alla Quarta Guerra Mondiale Ninja.

Il cosplay di Tsunade realizzato da Danielle Vedovelli incarna alla perfezione le caratteristiche del personaggio, in particolare il vizio dell'alcool. Come possiamo vedere nello scatto qui sotto. costume, parrucca e trucco sono praticamente perfetti, risulta davvero difficile muovere qualche critica in tal senso.

Rimanendo in tema di cosplay tratti da anime e manga, date uno sguardo a quello di C18 da Dragon Ball di reberebelle e quello di Momo Yaoyorozu di My Hero Academia firmato dali.cos. Cambiando genere vi suggeriamo anche il cosplay di Eula da Genshin Impact realizzato da viku_li e quello di Jane e Valchiria da Thor: Love and Thunder di Alyson Tabbitha.