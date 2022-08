Thor: Love and Thunder, cosplay di Jane e Valchiria da Alyson Tabbitha e CutiePieSensei

Alyson Tabbitha e CutiePieSensei hanno collaborato per la prima volta per offrirci un bel cosplay di Jane Foster in versione Thor e Valchiria da Thor: Love and Thunder. Il risultato? Giudicate voi.

Anche stavolta Alyson si è divertita a creare un video in cui sia lei che CutiePieSensei si trasformano, passando dal loro aspetto normale alle versioni "mitologiche", riprendendo in maniera fedele i due personaggi. C'era qualche dubbio al riguardo?

"Oh mio Dio, è successo! Ecco la mia collaborazione da sogno con CutiePieSensei!", ha scritto la modella americana nel suo post su Instagram.

"Ho seguito questa donna per anni: non solo è assurdamente abile nel creare fantastici costumi, è divertente e bella, ma è anche una grande fonte di ispirazione per me e incontrarla e realizzare questo servizio insieme è stato davvero divertente."

