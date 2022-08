The Sandman, il video cosplay di Morfeo da Alyson Tabbitha è un capolavoro

The Sandman, la nuova serie prodotta da Netflix e basata sull'opera di Neil Gaiman, ha profondamente colpito Alyson Tabbitha, che ha voluto realizzare un fantastico video cosplay dedicato a Morfeo.

Come da consuetudine per i lavori della modella americana, anche stavolta ci troviamo di fronte a un'interpretazione grandiosa, impreziosita da un montaggio che fa riferimento proprio alle caratteristiche del personaggio e crea un divertente "loop" infinito.

Presentato con un trailer al San Diego Comic-Con, The Sandman racconta appunto la storia di Morfeo, il dio dei sogni, che riesce a liberarsi dalla prigionia in cui era stato costretto per oltre un secolo e cerca di recuperare i poteri che gli sono stati tolti durante questo periodo.

"Non avete idea di quanto sia entusiasta per la serie di The Sandman su Netflix", ha scritto Alyson nel suo post su Instagram. "Un entusiasmo che mi ha davvero aiutata a creare questo cosplay. Ho guardato alcuni episodi, amo lo show e non vedo l'ora di completarne la visione."