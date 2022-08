Destiny 2 e Fortnite, crossover rivelato da un leak: prima immagine

Destiny 2 e Fortnite saranno a breve protagonisti di un crossover, rivelato in anticipo da un leak: un dataminer ha trovato nel codice del sito ufficiale dello sparatutto l'immagine che vedete qui sotto.

E così, mentre si vocifera della skin del DOOM Slayer in arrivo su Fortnite, il titolo Bungie potrebbe dunque rendersi protagonista di un'operazione inversa a quelle effettuate finora, introducendo alcune skin classiche di Fortnite.

Lo screenshot sembra mostrare un set Titan molto simile alla skin Black Knight disponibile durante la Stagione 2 di Fortnite, una Drift Mask applicata a un Warlock e un Hunter esteticamente molto simile a una skin Omega di Fortnite.

L'Eclissi, la prossima espansione di Destiny 2, verrà presentata il 23 agosto ed è lecito immaginare che nell'ambito di quell'evento potrebbero trovare posto anche i contenuti legati alla collaborazione con Fortnite.

Per il momento, tuttavia, non è chiaro quando assisteremo al reveal del crossover, cosa bisognerà fare per ottenere le nuove skin né tantomeno se questo tipo di iniziativa verrà adottata con maggiore frequenza da Bungie d'ora in avanti.