Fortnite x DOOM: la skin dello Slayer potrebbe arrivare tra pochi giorni

Secondo il noto leaker di Fortnite Hypex, la skin dello Slayer di DOOM debutterà nel negozio del battle royale durante il corso della prossima settimana.

Questa volta la soffiata non è basata su dei file di gioco scoperti grazie al datamining, ma piuttosto grazie agli indizi offerti da MidaRado, insider che negli ultimi mesi ha svelato in anticipo molti dei contenuti arrivati su Fortnite, inclusi quelli della collaborazione a tema Dragon Ball. MidaRado ha svelato che la prossima settimana arriverà una nuova collaborazione e che il tema sarà uno tra DOOM 64, Family Guy (I Griffin) e Il Signore degli Anelli.

HYPEX è certo che sarà il turno della skin dello Slayer, già suggerita diversi mesi fa da Nick Baker, basandosi sul fatto che DOOM 64 è attualmente disponibile gratuitamente su Epic Games Store, in occasione della Quakecon 2022.

Effettivamente il suo ragionamento sembrerebbe sensato, ma c'è anche da dire che giusto poche ore fa è stato trovato un easter egg de Il Signore degli Anelli nella mappa di Fortnite, che dunque potrebbe suggerire un possibile crossover. Insomma, sicuramente qualcosa bolle in pentola in casa Epic Games, ma per scoprire di cosa si tratta non ci resta che attendere un annuncio ufficiale.