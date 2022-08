DOOM 64 è disponibile gratis su Epic Games Store in occasione del QuakeCon 2022

DOOM 64 è disponibile gratis, a sorpresa, su Epic Games Store da oggi e per una settimana, con la possibilità di riscattarlo e tenerlo nella propria libreria anche dopo la chiusura dell'iniziativa, organizzata in occasione del QuakeCon 2022 in partenza proprio oggi.

Potete scaricare DOOM 64 a questo indirizzo su Epic Games Store attraverso un account sul negozio, disponibile da oggi fino al 25 agosto 2022.

Uscito originariamente nel 1997 su Nintendo 64, DOOM 64 non è semplicemente un port dell'originale ma una nuova versione del gioco appositamente creata per la console Nintendo in questione, che mette in scena eventi successivi a quelli di DOOM II.

DOOM 64, un'immagine del gioco

In occasione del 25° anniversario del primo DOOM, id Software ha pubblicato una versione rimasterizzata e migliorata di DOOM 64 per PC e console, ovvero quella disponibile gratis da oggi su Epic Games Store.

La storia mette in scena gli eventi successivi alla prima invasione infernale sulla Terra, facendoci tornare nelle strutture UAC abbandonate su Marte. A partire da un segnale misterioso, le forse demoniache si risvegliano e tornano a presentare una terribile minaccia, facendo ripartire l'azione.

Il gameplay è quello classico di DOOM, ovvero uno sparatutto in prima persona veloce e adrenalinico, tecnicamente un po' semplice e datato a questo punto, ovviamente (a distanza di 25 anni dall'uscita originale), ma con un gameplay ancora perfettamente funzionante. Ricordiamo peraltro anche il gioco gratis del 18 agosto 2022 su Epic Games Store e quello annunciato per il 25 agosto.