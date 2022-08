Epic Games Store: gioco gratis del 25 agosto 2022 annunciato ufficialmente

Epic Games ha annunciato il gioco gratis dell'Epic Games Store che sarà disponibile a partire dall'25 agosto 2022. I giocatori PC potranno reclamare Ring of Pain.

Si tratta di un particolare RPG dungeon crawler roguelike incentrato sull'uso di carte, dove ci troviamo a scontrarci con vari nemici piuttosto bizzarri e minacciosi. Ogni passo intorno all'anello, riferiscono gli sviluppatori, costituisce una disperata decisione. Si tratta di fare delle scelte: puntare al bottino o pugnalare alle spalle qualche creatura orrenda? Dovremo scegliere con attenzione l'equipaggiamento per sopravvivere e scoprire i segreti di Ring of Pain.

In Ring of Pain la strategia è tutto: non solo per quanto riguarda le decisioni da prendere sul campo di battaglia, tutte incentrate sull'uso delle carte da combattimento, ma anche per le azioni da compiere e le aree da esplorare di volta in volta, che dipendono dalla situazione dell'anello.

Tuffati in dungeon ad anello generati casualmente in cui farai incontri inaspettati! Osserva e pianifica il tuo percorso.

Ring of Pain, un'immagine del gioco Punterai al bottino o pugnalerai alle spalle qualche creatura orrenda? Mentre esegui ricerche, combatti o fuggi da nuovi incontri, l'anello reagisce alle tue azioni. Gioca al tuo ritmo in questo roguelike a turni ricco di sfide. Presta attenzione a ogni singolo passo: potresti cadere in un'imboscata o peggio... Osserva l'esito delle tue scelte così potrai concentrarti sulle decisioni. Le creature proiettano le loro azioni in un ambiente ostile, pronto a esplodere. Fuggirai o troverai un modo per ritorcere il dungeon contro se stesso?

Scegli con oculatezza la tua posizione: ne va della tua sopravvivenza. Potresti farti sopraffare in un attimo...

Ricordiamo peraltro che oggi è stato messo a disposizione il gioco gratis del 18 agosto 2022 su Epic Games Store.