Epic Games Store: gioco gratis del 18 agosto 2022 disponibile, link per il download

Epic Games Store ha reso disponibile il gioco gratis della settimana che va da oggi 18 agosto fino al 25 agosto 2022. Più che un gioco, è un pacchetto di contenuti per il free-to-play Rumbleverse, il Boom Boxer Pack, che è possibile utilizzare da subito.

Potrete riscattare il pacchetto gratis dell'Epic Games Store del 18 agosto 2022 a questo indirizzo, oppure direttamente tramite il launcher dello store su PC. Naturalmente per utilizzarlo dovete giocare a Rumbleverse.

L'artwork di Rumbleverse - Pacchetto di contenuti boom-boxer

I contenuti del Pacchetto Boom-Boxer sono:

L'esclusivo set da boom-boxer formato da:

Cuffie da boxe

Guanti da boxe

Canottiera da boxe

Pantaloncini da boxe

Stivaletti da boxe

Sfondo e bordo unici per la Scheda dei titoli

Un booster Fama per 120 minuti di gioco

Rumbleverse di suo è un picchiaduro battle royale con partite combattute tra quaranta giocatori. Leggiamo la descrizione ufficiale:

Impersona un cittadino di Grapital City e battiti per conquistare la vittoria!

Personalizza il tuo combattente combinando centinaia di oggetti unici per distinguerti dalla massa. Infilati nel cannone e fatti lanciare, scendi in strada e preparati ad atterrare chi ti si parerà davanti! Dove atterrerai dipende da te, ma fai attenzione: il caos si nasconde dietro ogni angolo e anche in cima ai grattacieli più alti!

Salta da un tetto all'altro e spacca le casse alla ricerca di armi e potenziamenti.

Ogni round rappresenta una nuova opportunità per scoprire nuove mosse e nuovi vantaggi che ti faranno guadagnare terreno nella tua corsa verso la gloria.