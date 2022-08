Inkulinati: periodo d'uscita su PC e Xbox Game Pass, sarà in Game Preview inizialmente

Inkulinati torna a mostrarsi con un trailer ufficiale sull'accesso anticipato, visto che il gioco verrà lanciato inizialmente in Game Preview su Xbox e in early access su Steam, con uscita prevista questo inverno su tali piattaforme, compreso Xbox Game Pass.

Come abbiamo visto, Inkulinati sarà disponibile su Xbox Game Pass al day one, ma questo avverrà ancora prima del lancio ufficiale in versione definitiva, visto che il gioco uscirà inizialmente in accesso anticipato. Per quanto riguarda Xbox, questo si traduce nel programma Game Preview, corrispondente all'early access di Steam.

Il particolare gioco ad ambientazione medievale di Yaza Games e Daedelic Entertainment verrà dunque distribuito prima in una versione preliminare e poi in quella completa, che uscirà successivamente all'accesso anticipato in un periodo ancora da definire. In tale momento, Inkulinati verrà messo a disposizione anche su Nintendo Switch.

Per il momento, vediamo intanto il trailer che indica il lancio della versione in accesso anticipato per questo inverno, in attesa di ulteriori precisazioni sul periodo di lancio previsto. Il gioco si presenta come un'esperienza molto particolare: nel ruolo di un Inkulinati, in grado di controllare il magico potere dell'inchiostro.

Giocando con lo stile tipico di miniature e illustrazioni sui manoscritti medievali, ci troviamo a dare vita a varie figure con l'inchiostro magico e gestirle all'interno di battaglie e varie situazioni particolari. Per conoscerlo meglio, potete leggere il nostro primo provato di Inkulinati, risalente ormai a quasi due anni fa.