Xbox Game Pass: Inkulinati sarà sul servizio sin dal D1, per PC, Xbox e Cloud

Xbox Game Pass accoglierà un altro gioco sin dal D1: Inkulinati. Secondo quanto indicato da Yaza Games, sviluppatore, il gioco di strategia sarà disponibile sul servizio di Microsoft in formato PC, Xbox One, Xbox Series X|S e Cloud.

Inkulinati è previsto per il 2022 o, come indicato su Steam, per "l'Anno del Signore 2022", in rispetto all'ambientazione medievale del gioco. È in arrivo anche per Nintendo Switch.

Secondo la descrizione ufficiale, Inkulinati è un gioco di strategia "in cui i manoscritti medievali prendono vita e il sedere di un coniglio è più letale della spada di un cane. Padroneggia l'inchiostro vivente, costruisci il bestiario, sconfiggi leggende medievali e scatena poteri nascosti."

Il gioco è in sviluppo da tempo, ma sembra prossimo all'uscita. La disponibilità tramite Xbox Game Pass lo aiuterà per certo a ottenere più visibilità. Lo stile grafico è unico, visto che si rifà ai manoscritti medievali.

Se vi piacciono opere con uno stile artistico classico ma non siete troppo interessati ai giochi di strategia, dovreste dare un'occhiata a The Procession to Calvary (incluso su Game Pass al momento della scrittura) e al venturo Pentiment, altro gioco previsto per Game Pass ed esclusiva Xbox.